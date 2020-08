Migranti, la nave quarantena da 700 posti è arrivata a Porto Empedocle

La nave dove i migranti che sbarcano nell’Agrigentino effettueranno la quarantena è arrivata a Porto Empedocle. Come era già accaduto per la Moby Zazà (la nave quarantena utilizzata per un paio di mesi e il cui armatore ha deciso di non prorogare il contratto col Governo), anche sulla Gnv Azzurra verrà effettuata una ispezione tecnica da parte della commissione di visita che è presieduta dalla Capitaneria di porto.

La commissione dovrà stabilirne l’idoneità come nave passeggeri con sistema di isolamento protetto per l'alloggiamento e la sorveglianza sanitaria dei migranti.

Al momento la situazione è al collasso con gli hotspot sovraccarichi. Si attende l'ok per provvedere poi al trasferimento dei migranti che dovranno effettuare la quarantena.

© Riproduzione riservata