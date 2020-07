Sedici nuovi positivi in Sicilia, salgono i ricoveri: 5 contagi nel Palermitano, stabili i casi in Italia

Sempre alto il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +16. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Cinque contagi nel Palermitano, tre a Catania e uno a Messina. Sette casi nel Ragusano, probabilmente si tratta di migranti nell'hotspot di Pozzallo già segnalati in precedenza ed ora entrati nella casistica. Anche nel capoluogo si tratta di migranti, 4 da Lampedusa, che sono stati trasferiti al San Paolo Palace.

Salgono a 40 i ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva e 235 in isolamento domiciliare: 275 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.288 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2778 (quasi 277 mila in totale).

In Italia nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379 (ieri erano stati 386 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 9 (ieri erano state 3). I tamponi effettuati sono stati 68.444, in ulteriore aumento di quasi 7 mila rispetto a ieri. I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+117) e in Lombardia (+77). Una sola regione senza nuovi contagiati, la Valle d’Aosta.

