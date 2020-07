Coronavirus, bollettino 13 luglio: calano i casi in tutta Italia, un nuovo contagio in Sicilia

Un caso di coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 3100, mentre le vittime restano 283. Sono infine 123 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti, nelle ultime 24 ore, 1016 i tamponi mentre il numero totale è di 236.158. Sei i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come gli ultimi sei giorni. In 117 si trovano in isolamento domiciliare (-1).

Tornano a scendere i casi nuovi di contagio da coronavirus in Italia: oggi sono 169, rispetto ai 234 di ieri, per un totale di 243.230 positivi. Crescono i decessi: 13, rispetto ai 9 di ieri, per un totale di 34.967 morti. Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106

© Riproduzione riservata