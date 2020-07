Coronavirus, allarme dall'estero: 5 positivi dal Qatar a Fiumicino, il governo bloccherà altri voli

Allarme anche dal Qatar. Sono risultati positivi al tampone 5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo della Qatar Airways.

I passeggeri sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento. E' quanto si apprende dall'Unità di crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Un nuovo caso si aggiunge, dunque, al problema del rientro in Italia dei cittadini dal Bangladesh, che ha già fatto risalire i contagi nel Lazio e spinto Speranza a sospendere per una settimana i voli diretti con quel paese. Una mossa che però non ha alcun effetto sui voli 'indiretti', quelli che transitano da altri scali prima di arrivare in Italia. Di qui la richiesta all'Europa di un'azione comune.

"Le misure che sono state finora adottate riguardano il Bangladesh, ma potrebbero interessare anche altri Paesi qualora si venissero a trovare nella stessa situazione e quindi con una fase epidemica acuta, con flussi verso l'Italia significativi e con un sistema sanitario non necessariamente sufficiente a garantire le identificazioni nel paese di provenienza in tutti i casi". Lo ha detto il segretario generale del ministero della Salute Giuseppe Ruocco all'aeroporto di Fiumicino ribadendo che il ministero sta seguendo "con attenzione", assieme al Viminale, alla Farnesina e con le autorità aeroportuali "l'evolversi della situazione epidemiologica nel resto del mondo per evitare che si possano riaccendere focolai in Italia".

La conferma arriva dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia: "Abbiamo bloccato i voli dal Bangladesh dopo 24 ore, e continueremo a farlo per tutti i Paesi non in sicurezza ma non daremo mai agli altri degli untori, non faremo quello che è stato fatto a noi".

