I migranti della Ocean Viking lunedì saranno trasferiti sulla nave quarantena

Domani a bordo della Ocean Viking saranno avviate le operazioni per il prelievo dei tamponi. La situazione è «attentamente monitorata in vista del trasbordo dei migranti, programmato per lunedì 6 luglio, sulla nave Moby Zaza». Così fonti del Viminale.

In relazione alla richiesta di evacuazione medica, per motivi psicologici, di 46 migranti presenti sulla Ocean Viking, dal Viminale informano che è stato disposto il trasferimento sulla nave di un medico psicoterapeuta, accompagnato da un mediatore culturale, mediante le unità della Capitaneria di porto di Pozzallo. Il personale, salito a bordo intorno alle 12.40 di oggi, ha accertato, sottolineano le fonti, «l'insussistenza di particolari criticità sanitarie ed ha altresì riferito che qualche tensione che si era registrata sulla nave è in via di superamento».

Intanto, lo specialista in Psicoterapia, Khosrow Mansour Sohani, medico chirurgo dell’Asp che è salito a bordo di Ocean Viking intorno alle 9 di questa mattina e vi è rimasto fino alle 16.30 circa, ha fatto sapere che le condizioni mediche generali a bordo di Ocean Viking sono buone.

«Una condizione generale direi buona dal punto di vista medico ma i migranti sono stanchi e impauriti - spiega Sohani - ciò che temono di più e per cui manifestano ansia, è il pensiero di essere riportati in Libia». Dopo lo stato di emergenza proclamato a bordo della Ocean Viking, una prima missione era partita ieri sera alle 23 e poi l’intervento a bordo è stato posticipato a stamattina.

Intanto oggi finisce la quarantena all’hot spot di Pozzallo mentre domani dovrebbe finire quella imposta agli ospiti della tenuta Don Pietro tra Comiso e Ragusa.

