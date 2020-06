Padre uccide figli, trovata una lettera indirizzata alla moglie: "Hai rovinato la famiglia"

Una lunga lettera di accusa alla moglie e un messaggio che non lascia dubbi sul movente: «Hai rovinato la nostra famiglia». Così Mario Bressi, 45 anni, ha scritto alla moglie prima di uccidere i due figli e poi togliersi la vita. Martedì è stata intanto fissata l’autopsia: il mandato è stato dato all’anatomopatologo Paolo Tricomi, perito della procura di Lecco.

L’esame dovrà spiegare come sono morti Elena e Diego, i gemelli di 12 anni uccisi dal padre in Valsassina. L’esame autoptico prevede anche analisi tossicologiche così come verrà effettuato l’esame anche sul corpo dell’uomo, Mario Bressi, 45 anni, impiegato di Gessate, in provincia di Milano.

Si dovrà stabilire l’orario della morte e se i due bambini siano stati sedati. Intanto gli inquirenti hanno sequestrato il computer dell’uomo: l’analisi del pc servirà a capire se la tragedia è stata programmata o frutto di un attimo di follia.

