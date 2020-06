Coronavirus, in Sicilia ancora due nuovi contagi e nessun decesso: risalgono i casi nel resto d'Italia

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 184.412 (+4.085 rispetto a lunedì 15 giugno), su 154.287 persone: di queste sono risultate positive 3.462 (+2 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 805 (-0), 2.377 sono guarite (+4) e 280 decedute (0).

Degli attuali 805 positivi, 28 pazienti (-6) sono ricoverati - di cui 3 in terapia intensiva (-1) - mentre 777 (+6) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 9 (1, 157, 11); Catania, 397 (10, 579, 101); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 120 (10, 387, 59); Palermo, 217 (7, 329, 38); Ragusa, 7 (0, 84, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 15 (0, 123, 5).

Sono 237.828 i casi totali di coronavirus in Italia, 329 in più (un incremento maggiore a quello di 210 fatto segnare ieri): 242 dei nuovi contagi (il 73,5%) è stato rilevato in Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile, gli attualmente positivi sono 23.925, con un decremento di 644 unità, i dimessi e guariti 179.455 (+929); con i 43 decessi di oggi (ieri erano stati 34) il totale sale a 34.448 ma non si è registrata alcuna vittima in 11 regioni (Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata).

I pazienti in terapia intensiva sono 163 (14 in meno di ieri), i ricoverati con sintomi 3.113 (-188), quelli in isolamento domiciliare 20.649 (-442, pari all’86% del totale). Con i 77.701 tamponi delle ultime 24 ore il totale sale a 4.773.408.

© Riproduzione riservata