Bambini e giovani hanno la metà del rischio di contrarre il coronavirus

Bambini e giovani sotto i 20 anni, oltre ad essere molto spesso asintomatici, hanno la metà delle probabilità di contrarre Covid-19 rispetto al resto della popolazione. Lo evidenziano i risultati di una ricerca pubblicata su Nature Medicine, secondo i quali la chiusura delle scuole sarebbe una misura poco efficace nel ridurre la trasmissione del Sars-Cov-2.

Esperti della London School of Hygiene and Tropical Medicine, guidati da Nicholas Davies e Rosalind Eggo, hanno sviluppato modelli di trasmissione del Covid-19 basati sull'età con dati provenienti da 6 paesi: Cina, Italia, Giappone, Singapore, Canada e Corea del Sud. Inoltre hanno preso in considerazione ricerche precedenti sui tassi di infezione e sulla gravità dei sintomi. Il team ha stimato che gli under 20 hanno metà del rischio di infezione da Covid-19 rispetto agli over 20.

Hanno anche riscontrato che solo il 21% di quelli di età compresa tra 10 e 19 anni presentava sintomi rispetto al 69% degli over 70. Tra le ipotesi, il fatto che i giovanissimi sono più spesso esposti ai coronavirus e quindi meglio equipaggiati per combattere l’infezione da Sars-Cov-2.

I ricercatori hanno quindi simulato le epidemie di Covid in 146 capitali di tutto il mondo per vedere quale effetto abbiano avuto le chiusure delle scuole sulla diffusione della malattia. Questi risultati, concludono gli autori, mostrano che "l'efficacia delle chiusure scolastiche" nell’interrompere la trasmissione di Covid-19, "potrebbe essere una strategia meno efficace rispetto a quanto non lo sia per altre infezioni respiratorie", come l’influenza.

