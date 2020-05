Papa Francesco: "Ci sono anche le mafie spirituali, il peccato acceca"

"Noi parliamo spesso delle mafie ma ci sono anche mafie spirituali, mafie domestiche" ovvero la ricerca di "qualcun altro per rimanere nelle tenebre" e invece "la conversione è passare dalle tenebre alla luce". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa a Santa Marta.

"Il peccato acceca e non possiamo tollerare la luce", ha aggiunto il Papa sottolineando che ad accecare sono "i vizi, lo spirito mondano e la superbia". "Non abbiamo paura: il Signore è buono, è mite, è venuto a salvarci. Non abbiamo paura della luce di Gesù ", ha concluso il Papa.

Il Papa poi ha rivolto un messaggio agli operatori della comunicazione. "Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano tanto e lavorano tanto. Che il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione sempre della verità".

