Coronavirus, il Papa: "Nei momenti crisi rimanere perseveranti senza vendere la fede"

Nei momenti di crisi occorre rimanere «molto fermi nella convinzione della fede», non venderla ma essere perseveranti e fedeli a Dio perchè ci ispiri a cambiamenti per il bene e non ad allontanarci da esso.

Papa Francesco nell’omelia a Santa Marta ha sottolineato che «un momento di crisi è un momento di scelta, è un momento che ci mette davanti alle decisioni che dobbiamo prendere: tutti, nella vita, abbiamo avuto e avremo momenti di crisi. Crisi familiari, crisi matrimoniali, crisi sociali, crisi nel lavoro, tante crisi... Anche questa pandemia è un momento di crisi sociale».

E allora cosa fare per reagire? «Nel momento di crisi c'è la perseveranza, il silenzio; rimanere dove siamo, fermi. Non è il momento di fare dei cambiamenti. E’ il momento della fedeltà, della fedeltà a Dio, della fedeltà alle cose che noi abbiamo preso da prima; anche, è il momento della conversione perchè questa fedeltà sì, ci ispirerà qualche cambiamento per il bene, non per allontanarci dal bene».

Il Pontefice ha poi citato un proverbio argentino: «Quando tu vai a cavallo e devi attraversare un fiume, per favore, non cambiare cavallo in mezzo al fiume». Nei momenti di crisi quindi occorre essere «molto fermi nella convinzione della fede».

«Momenti di pace e momenti di crisi. Noi cristiani - ha poi continuato - dobbiamo imparare a gestire ambedue. Ambedue. Qualche padre spirituale dice che il momento di crisi è come passare per il fuoco per diventare forti. Che il Signore ci invii lo Spirito Santo per saper resistere alle tentazioni nei momenti di crisi, per sapere essere fedeli alle prime parole, con la speranza di vivere dopo i momenti di pace. Pensiamo alle nostre crisi: le crisi di famiglia, le crisi del quartiere, le crisi nel lavoro, le crisi sociali del mondo, del Paese... tante crisi, tante crisi». «Che il Signore ci dia la forza - nei momenti di crisi - di non vendere la fede», conclude.

