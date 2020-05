Fase 2: i nonni "riabbracciano" i nipoti, i pediatri: "Cautela negli incontri"

Da oggi scatta la fase 2 e i nonni avranno la possibilità di rivedere i propri nipotini. Attenzione, però, agli accorgimenti da adottare. Come ricorda il presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, Giuseppe Di Mauro anche i piccoli "si infettano e sulla reale contagiosità del virus SarsCov2 in età pediatrica non abbiamo evidenze robuste".

"I bambini se vedono i nonni - spiega il pediatra in un articolo di Manuela Correra sul Giornale di Sicilia in edicola -, devono indossare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza".

"Bisognerà mantenere alta la guardia sul rischio", dichiara. Piccoli accorgimenti, dunque, che tutelano sia i bambini che gli anziani, i più vulnerabili.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE