Coronavirus, Brusaferro avverte: "Massima cautela per le visite agli anziani"

Nelle visite ai parenti e familiari anziani si dovrà usare «grandissima cautela». Lo ha precisato durante il punto stampa della Protezione civile il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro ribadendo che si tratta di attenzioni che devono essere tenute soprattutto da chi, per motivi professionali, ha contatti con altre persone. «Le persone anziane come abbiamo detto più volte sono quelle più a rischio - ha sottolineato Brusaferro - bisogna essere molto cauti nel fare queste visite».

«La capacità di individuare focolai locali diventa decisiva nella prossima fase - ha aggiunto Brusaferro -. L’indicazione è quella di avere misure generalizzate, con un monitoraggio locale generalizzato. Bisogna avere la capacità di intervenire in maniera più radicale per modulare dei provvedimenti molto più localizzati. Serve un monitoraggio stretto delle realtà locali per adottare misure più appropriate in quel contesto specifico».

© Riproduzione riservata