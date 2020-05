Fase 2, ecco il nuovo modulo per l'autocertificazione valido da domani

Sul sito del Viminale è disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani. Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L'autodichiarazione, spiega il ministero, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

SCARICA QUI IL MODULO

Da domani si potrà uscire dalla propria abitazione, rimanendo all’interno della regione, per 4 ragioni: lavoro, salute, necessità tra cui è inclusa la novità della visita ai congiunti e per andare in tutti gli esercizi commerciali che riapriranno, attività sportiva o motoria all’aperto.

Per andare in ufficio basterà la documentazione fornita dal datore di lavoro come ad esempio il tesserino. "Resta inteso - si legge sul sito di Palazzo Chigi - che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite".

