Coronavirus in Sicilia, scendono i contagi ma meno tamponi: calano ancora i ricoveri

Meno tamponi e, quasi conseguentemente, meno nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Il calo, probabilmente, dovuto alla festività del 1 maggio ma mai come questa settimana appena conclusa nell'Isola si è avuto un elevato numero di esami. Situazione di sostanziale stabilità, come da un pò di tempo a questa parte, con il calo che continua lento, ma continua. Negli ultimi giorni si è passata da una media di 40-50 contagi al giorno a meno di 20-30. Scendono anche i ricoveri, sale solo di un'unità la casella dei guariti, con 3 decessi (due in provincia di Catania e uno nel Messinese).

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 84.352 (+1.492 rispetto a ieri), su 77.590 persone: di queste sono risultate positive 3.213 (+19), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.186 (+15), 787 sono guarite (+1) e 240 decedute (+3).

Degli attuali 2.186 positivi, 426 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 30 in terapia intensiva (0) - mentre 1.760 (+18) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 124 (16, 24, 11); Catania, 678 (89, 226, 86); Enna, 290 (121, 93, 29); Messina, 377 (79, 122, 50); Palermo, 387 (66, 92, 28); Ragusa, 57 (7, 29, 6); Siracusa, 112 (44, 94, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5).

Una 78enne, affetta da altrepatologie e positiva al Covid-19 è deceduta al Policlinico Gaetano Martino di Messina. Dall’inizio dell’emergenza, a Messina e provincia sono pertanto i decessi di persone affette da Coronavirus. In città e provincia le guarigioni da Covid-19 sono complessivamente 122.

