Circolare della Regione: in Sicilia librerie e negozi per bimbi chiusi la domenica, no a cambi di merce

Librerie, cartolerie e negozi chiusi la domenica e obbligo di guanti e mascherine per chi lavora all'interno degli esercizi commerciali. Sono alcune delle disposizioni contenute nell'ultima circolare firmata dal capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, dopo che il governo nazionale ha dato il via libera per l'apertura di queste categorie di negozi.

ECCO LA CIRCOLARE

Questi esercizi commerciali, come già anticipato ieri da GdS.it, hanno fornito dispositivi di protezione a chi lavora e in alcuni casi anche gel disinfettante alla clientela.

La circolare ricorda che, anche in questo caso, è ammesso che un solo componente per nucleo familiare si rechi a comprare abiti per bambini o libri o ancora oggetti di cancelleria. Regola, quest'ultima purtroppo disattesa visto che, nonostante le varie circolari, in giro si vedono ancora coppie di persone in fila davanti ai supermercati in attesa di entrare.

Altra disposizione, e qui le mamme dovranno darsi da fare, riguarda l'acquisto di capi d'abbigliamento. Visto che ai bambini non è ammesso uscire se non per urgenze, viene consigliato di adottare "accorgimenti utili ad evitare cambi e resi".

CONSEGNE A DOMICILIO. Resta lo stop alle consegne a domicilio di domenica o nei festivi, mentre è consentita nelle giornate infrasettimanali. Proprio il cibo d'asporto, come emerso da una indagine della Cgia di Mestre, sta consentendo a 4.499 aziende della Sicilia di ridurre le perdite di fatturato.

Per numero di imprese che fanno questo tipo di servizio la Sicilia è terza in Italia, dopo Lombardia ed Emilia Romagna.

© Riproduzione riservata