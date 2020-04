Coronavirus, Arcuri: "Siamo sulla buona strada, ma la fine del tunnel è ancora lontana"

«Il virus non è stato sconfitto, è ancora tra noi, siamo sulla buona strada, vediamo gli indicatori ma non siamo alla fine del tunnel, anzi la fine del tunnel è ancora lontana. Vi continuo a supplicare: state in casa e state attenti». E’ l’appello rivolto ai cittadini dal commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri.

«Rivolgo un appello ancora più accorato del solito ai nostri cittadini - prosegue Arcuri -, nei prossimi giorni, domani Pasqua e Pasquetta, non fate sciocchezze, continuate e se possibile rafforzate il convincimento di seguire le previsioni che vi abbiamo dato. Non uscite, continuate a seguire i comportamenti che avete responsabilmente tenuto fino ad oggi, usate il cervello e il vostro enorme senso di responsabilità».

«Metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino efficiente ed efficace. Fino ad allora abbiamo un solo antidoto: noi stessi, i nostri comportamenti».

«Devono servire anzitutto a prevenire e a contenere i contagi. Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi. Non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell’uscita della cosiddetta fase 1».

«Stiamo ragionando sul prezzo giusto delle mascherine e, come accade spesso durante i conflitti, se questo prezzo non debba essere predeterminato». Arcuri ha inoltre spiegato di aver firmato giovedì scorso un’ordinanza che consente alle farmacie «di vendere le mascherine cosiddette sfuse. Ho anche disposto - ha aggiunto - che il prezzo delle mascherine non sia superiore a quello che deriva dal prezzo della confezione diviso il numero di mascherine».

«Continueremo a fronteggiare qualsiasi tentativo di speculazione, indegno di per sé e ancora di più durante un emergenza come questa», ha sottolineato.

© Riproduzione riservata