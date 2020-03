Coronavirus: altri 8 morti in Sicilia, ma meno pazienti in terapia intensiva

Sono 8 le persone morte, nella sola giornata di ieri, a causa del Coronavirus in Sicilia e crescono, di altre 159 unità, i positivi. È quanto riportato nell'ultimo bollettino, aggiornato alle ore 12 di giovedì 26 marzo, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 9.658. Quelli risultati positivi sono 1.164 con un incremento rispetto a ieri di 170, mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.095 persone (+159).

Diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 68 mentre i ricoverati complessivi salgono a 414 pazienti.

Seicentoottantuno sono in isolamento domiciliare, 36 guariti e 33 deceduti di cui 8 in più, come detto, rispetto a ieri. Nel dettaglio le persone decedute sono: 1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 52; Caltanissetta, 48; Catania, 321; Enna, 126; Messina, 212; Palermo, 197; Ragusa, 27; Siracusa, 63; Trapani, 49.

