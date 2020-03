Coronavirus, 627 morti in un giorno: oltre 4000 vittime in Italia, aumentano anche le guarigioni

Continua a salire il numero di casi di coronavirus nel nostro Paese. I contagi totali sono 47.021, con un’impennata di 5.986 nuovi casi in un solo giorno, mai così tanti (ieri il delta era +5.322). Mentre i casi positivi attuali sono 37.860. Sono i numeri forniti dal commissario all’Emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa in Protezione civile.

Sale anche il numero dei guariti, arrivati a 5.129, con un incremento su ieri di 689 unità. Purtroppo però nuovo record anche per le vittime, 627 in un giorno: il totale ora ammonta a 4.032. Nel dettaglio, sono 16.020 le persone ricoverate con sintomi, 2.655 in terapia intensiva, 19.185 in isolamento domiciliare.

«Non sapremo mai quando sarà il picco, dicono gli esperti: si parlava ragionevolmente della settimana prossima o successiva, ma non c'è un dato scientifico. Ci sono tendenze o valutazioni. Le misure finora hanno dato risultati: il numero di persone positive è frutto della circolazione del virus precedente alla stretta e ci auguriamo che con misure attuali e che saranno prese ci permetteranno di fermare l’epidemia».

