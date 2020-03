Il Giornale di Sicilia direttamente a casa: come aderire

L’hashtag #iorestoacasa è ormai diventato la parola d'ordine delle nostre vite in questi difficili giorni in cui tutti insieme stiamo combattendo un’importante battaglia, alla quale nessuno deve considerarsi estraneo. E il Giornale di Sicilia, ora più che mai, intende continuare la propria missione, affinché l’informazione credibile e affidabile sostenga e accompagni tutti i nostri lettori in questa missione globale. Per questo siamo pronti ad andare incontro a chi non potrà o non vorrà raggiungere le edicole, sia con la copia cartacea che con la versione digitale. Per continuare ad aggiornarvi e informarvi su ciò che succede nel mondo e a pochi passi da voi.

COPIA CARTACEA. A Palermo, per un intero mese, sarà possibile abbonarsi e ricevere il giornale entro le 9 direttamente a casa, a 39 euro e senza ulteriori costi aggiuntivi di consegna. Per info e adesioni: Primimidia, 091/2525833 (lun/ven 9-14, lun/mer/ven 16-19); 3920598718; segreteria@primimidia.it

COPIA DIGITALE. Oltre alla singola copia quotidiana ad appena 80 centesimi, con soli 13 euro è possibile fino al 30 aprile sottoscrivere un abbonamento mensile per leggere il giornale sui propri dispositivi (pc, smartphone, tablet). Info e adesioni: Gds.it/edicola.

