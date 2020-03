Coronavirus, cosa fare per gli spostamenti: ecco il modulo per l'autocertificazione

È scaricabile dal sito del Viminale il modulo per l'autocertificazione di coloro che intendono spostarsi nelle o dalle "aree a contenimento rafforzato" della Lombardia e di 14 province del nord Italia indicate ieri dal nuovo decreto sul Coronavirus.

Nel modulo, che deve essere firmato dal cittadino e dall'operatore di polizia, chi vuole spostarsi deve indicare che il viaggio è determinato da una di queste quattro motivazioni: "comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

Il firmatario, si legge sul modulo, è "consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale" e a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto nonchè delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 1, dello stesso provvedimento in caso di inottemperanza (articolo 650 Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato). ANSA

