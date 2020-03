Arresto Cecchi Gori, il giudice: concessi i domiciliari, a rischio anche per coronavirus

Concessi i domiciliari a Vittorio Cecchi Gori. Per decisione del magistrato di sorveglianza, Angela Salvio, il produttore cinematografico condannato per il crac della Safin e al momento ricoverato al Gemelli, sorvegliato da tre agenti di polizia penitenziaria, sconterà al momento la pena in ambito domiciliare.

A pesare sulla decisione l'emergenza coronavirus. Come si legge nel provvedimento di quattro pagine, per «l'avanzata età e per le patologie importanti da cui è affetto, rientra nella categoria di persone più esposte, per le quali le recentissime disposizioni impartite degli organi governativi hanno esplicitamente consigliato la permanenza in ambito domiciliare o comunque l’adozione di comportamenti di distanziamento sociale, sulla base della indicazione scientifica per dette persone, di uno specifico fattore di rischio di complicazioni anche fatali collegato al rischio di contagio derivante dall’epidemia di Coronavirus».

