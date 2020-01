Meningite, l'Istituto superiore di Sanità: "Basso rischio di epidemia"

«Non c'è motivo di panico o allarme generalizzato per la meningite, ma è giusto mantenere alta l’attenzione: se si interviene come si sta facendo, mettendo in atto una vaccinazione di massa, il focolaio si può infatti circoscrivere». A spiegarlo, dopo il quinto caso di sepsi da meningococco nella Bergamasca nel giro di un mese, è il direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Gianni Rezza, sottolineando che «il rischio di un’epidemia su larga scala è molto basso, perchè si sta intervenendo in modo rapido e massivo».

Anche se «non si può escludere - avverte - il verificarsi di altri casi finchè le vaccinazioni in atto non daranno i loro effetti, il che richiede circa due settimane di tempo».

