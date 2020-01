Monopattini elettrici come le bici, via libera in tutta Italia: le regole

Dall'1 gennaio i monopattini elettrici possono circolare sulle strade di tutte le città d'Italia. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i monopattini elettrici vengono infatti equiparati alle biciclette, dunque sono riconosciuti a tutti gli effetti come "veicoli" dal codice stradale e potranno circolare in città.

Via libera ai monopattini elettrici: ecco le regole

I monopattini elettrici abilitati a circolare per strada non devono superare i 20 km/h e non devono avere una potenza superiore ai 500 watt. Mentre devono essere dotati di luci anteriori e posteriori.

Così come avviene per le biciclette, anche nel caso del monopattino non è necessaria la patente. Niente obbligo di assicurazione né casco. Nelle ore serali e notturne, invece, bisogna indossare il giubbotto catarifrangente. In nessun caso sarà possibile portare un passeggero.

L'equiparazione di questi mezzi alle biciclette è stata voluta da molti comuni per decongestionare il traffico e per mettere ordine in una giungla di norme. Ma è proprio sulle norme di sicurezza che restano ancora molti dubbi.

