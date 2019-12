Genova, si stacca il soffitto da una galleria sull'A26: autostrada chiusa

Tratto chiuso tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Voltri sulla A26. Stando alle prime informazioni si sarebbe staccato del materiale, probabilmente calcinacci, dalla volta della galleria dopo Masone. Uscita obbligatoria a Masone.

Poco prima delle ore 18:30 sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud per consentire le operazioni di rimozione di materiali caduti in carreggiata all’altezza del km 13 all’interno della galleria «Bertè». Non sono coinvolti veicoli. Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, spiega Aspi in una nota, «si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento».

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. E’ in corso l’installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione.

Per chi viaggia con mezzi pesanti e da Alessandria sono diretti verso la riviera ligure si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole e successivamente in A7 verso Genova per poi immettersi in A10 verso Savona.

"Incredibile. Un altro crollo. Si stacca parte del soffitto di una galleria vicino a Genova: chiusa la A26. E indovinate di chi è la concessione di quel tratto? Aspi. Ancora Aspi dietro lo sgretolarsi di autostrade che migliaia di cittadini percorrono tutti i giorni. La revoca immediata delle concessioni mi sembra il minimo! Cos'altro deve crollare?". Così il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri.

