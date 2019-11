Fedez imputato a Milano per una lite col vicino, è accusato di lesioni

Il rapper Fedez è imputato per lesioni davanti al giudice di pace di Milano per una lite con un vicino di casa, che ha riportato 10 giorni di prognosi. La lite è avvenuta in zona Tortona intorno alle 6 del mattino del 12 marzo 2016.

Nell'udienza dello scorso 21 novembre, davanti al giudice Tommaso Cataldi, ha testimoniato il cantante Fabio Rovazzi, che era presente al momento della rissa e ha riferito che sarebbe stato il vicino a colpire Fedez con un pugno. (ANSA).

