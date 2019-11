Il maltempo manda in tilt i trasporti, treno Palermo-Roma fermo oltre 2 ore

Il maltempo manda in tilt i trasporti in Sicilia. I maggiori disagi hanno coinvolto nelle ultime ore la linea ferroviaria. In ritardo di oltre due ore l'intercity diretto a Roma. Il treno partito da Palermo (il 1958) è giunto a Messina con 135 minuti di ritardo perchè è rimasto fermo a lungo a San Piero Patti a causa della caduta del cavo dell'alta tensione.

In ritardo di 105 minuti a causa del maltempo anche il treno partito da Siracusa (il 1562) che si unisce al convoglio partito da Palermo per formare l'intercity per la capitale.

Forti disagi anche sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula, provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, a causa della presenza di massi e detriti accumulatisi per il maltempo. Ne dà notizia l'Anas.

Ieri, invece, le abbondanti piogge hanno rallentato la circolazione ferroviaria sulla linea Caltanissetta-Gela e sospeso il tratto fra Dittaino e Motta nel Trapanese. Riprogrammato con possibili riduzioni il servizio ferroviario sulle linee Messina – Catania – Siracusa, Catania – Palermo e nel Trapanese. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni delle linee.

Difficoltà anche per gli automobilisti. La situazione più grave lungo la strada statale 288 “di Aidone” è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 4 e il km 8, all’altezza del comune di Ramacca, a causa della presenza di fango e detriti.

Chiusa la strada provinciale 10 "Ponte Olivo", che collega Niscemi alla statale Gela-Catania. A causa del maltempo, una voragine di mezzo metro si è aperta su una parte della carreggiata e così il Libero consorzio di Caltanissetta ha disposto la chiusura della strada, utilizzata dai niscemesi dopo la chiusura, almeno un anno fa, della Sp 12 per il cedimento del manto.

Ieri il Libero consorzio comunale di Agrigento ha chiuso la provinciale fra Siculiana e Raffadali: il livello dell'acqua ha infatti raggiunto l'altezza di un piccolo ponte che attraversa la strada.

