Allerta meteo in Sicilia: domani scuole chiuse ad Agrigento, Mazara e Pozzallo

Scuole chiuse in diversi comuni siciliani dopo che la Protezione civile regionale ha diramato l'allerta «arancione» per le prossime 24 ore. Il primo ad annunciare per domani la chiusura, in via precauzionale, degli istituti scolastici è stato il sindaco di Agrigento: Lillo Firetto.

Stessa decisione è stata presa anche dai sindaci di diversi comuni della provincia, da Canicattì a Palma di Montechiaro, da Porto Empedocle a Cammarata; da Ribera a Sciacca.

Stessa decisione anche in alcuni comuni della provincia di Trapani, come Mazara del Vallo.

Scuole chiuse anche a Pozzallo. E'il primo Comune del Ragusano ad avere adottato il provvedimento «Domani è prevista allerta arancione su tutto il territorio regionale. Probabilmente la situazione critica inizierà nel pomeriggio ma non possiamo rischiare - ha detto il primo cittadino Roberto Ammatuna - Ho già comunicato la decisione ai dirigenti scolastici e raccomando a tutti estrema prudenza».

