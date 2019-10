Poliziotti uccisi nella sparatoria di Trieste: Rotta colpito 2 volte e Demenego 3

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, di origini dominicane, accusato di aver ucciso ieri pomeriggio due agenti della Questura di Trieste.

Ieri in tarda serata il magistrato di turno e il Procuratore, dopo che il primo in Questura aveva sentito il fratello Carlysle, hanno raggiunto l'indagato all'ospedale Cattinara per interrogarlo. Quest'ultimo però si è avvalso della facoltà di non rispondere. I magistrati lo hanno dichiarato in stato di fermo.

Ed emergono nuovi particolari sulla sparatoria: Pierluigi Rotta è stato raggiunto da due colpi di pistola al lato sinistro del petto e all'addome, il collega Matteo Demenego è stato colpito 3 volte: alla clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. Alejandro Augusto Stephan Meran, che si trovava all'interno dell'edificio per un'indagine per furto, è riuscito a sottrarre la pistola in dotazione a Rotta e a fare fuoco. Uditi gli spari Demenego è uscito venendo a sua volta colpito.

Nell’ambito delle indagini, sono state sequestrate le fondine delle due vittime per verificarne l’integrità. Da una prima analisi non risulterebbero danni da comprometterne la funzionalità.

Intanto, stamattina è stata riaperta al traffico via del Teatro Romano, nel cuore di Trieste, dove è avvenuta la sparatoria. Alcuni cittadini hanno posto fiori e ceri votivi all’ingresso della Questura.

"Grazie per le tante attestazioni di cordoglio, di vicinanza e di solidarietà. Grazie!", scrive la stessa Questura sul suo sito, pubblicando l’immagine degli omaggi lasciati davanti al cancello dell’edificio.

