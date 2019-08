Lancio di un cassonetto sulla spiaggia in Liguria, trovato il responsabile

E’ stato individuato il responsabile del lancio di un cassonetto che, nella notte tra venerdì e sabato, ha ferito gravemente un dodicenne francese in campeggio con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi, a Savona.

I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, sono arrivati a lui dopo aver interrogato alcuni ragazzi che, quella notte, avevano partecipato a una festa in una discoteca non distante dal luogo in cui è stato ferito il ragazzino.

Il ragazzo ha confessato e ai carabinieri ha spiegato di "non sapere che sotto c'erano delle persone" era anzi convinto di "lanciarlo direttamente in mare". "Si è detto molto dispiaciuto", ha detto il comandante del Reparto investigativo dei Carabinieri Savona Dario Ragusa.

Intanto, restano gravi le condizioni del ferito, operato nelle scorse ore all’ospedale Gaslini di Genova e ancora in prognosi riservata. Il dodicenne ha subito un grave trauma cranico facciale.

