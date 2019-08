Incendi, Musumeci: "Caro piromane, ti piace il fuoco? Vai all’inferno!"

"Caro piromane, ti piace il fuoco? Vai all’inferno!". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che aggiunge: "Mi piacerebbe guardarli negli occhi e chiedere: perchè date fuoco alla vita, perchè volete distruggere la bellezza del nostro paesaggio? Poi prevale il senso di giustizia e penso che i piromani che, nella notte scorsa, hanno dolosamente appiccato focolai per il solo gusto di distruggere, andrebbero arrestati e buttata la chiave".

"Si occupi di questo la riforma della giustizia proposta dal governo al Parlamento - continua il governatore - perchè abbiamo un solo timore: riuscire a prendere qualcuna di queste canaglie e vederla di nuovo circolare liberamente. In settimana andrò personalmente a vedere i danni. Intanto lasciatemi dire: bravi i nostri uomini del Corpo forestale della Regione, bravi i pompieri e molto bene il sistema di Protezione civile. Ma dovremmo utilizzarli in caso di calamità naturali, non perchè un bastardo ha deciso di appiccare il fuoco. Vadano all’inferno, se proprio gli piace giocare con le fiamme".

