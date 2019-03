Il matrimonio "trash" di Tony Colombo, l'ira di Fico: "Indegno, giusto che si indaghi"

«Quanto avvenuto a Napoli è indegno. È necessario indagare, chi ha sbagliato deve pagare». Ha risposto così il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico a Parete (Caserta) ad una domanda dei cronisti sul caso del matrimonio del cantante neo-melodico Tony Colombo. «Non è possibile che abbiano montato un palchetto in Piazza del Plebiscito, anche per parecchio tempo, e nessuno si sia mosso» ha concluso Fico.

«Posso confrontarmi con l’assessore Clemente e col sindaco De Magistris su tutto quello che vogliono. Ho ringraziato il Comune di Napoli per la gentile concessione alla fine del video del mio nuovo singolo. Vi pare che uno come me, abituato ad organizzare concerti, feste, etc., non fa i permessi?», si era difeso Tony Colombo.

«Tra l’altro - aggiunge il cantante - il sindaco De Magistris aveva manifestato l’intenzione di officiare il mio matrimonio, poi ha comunicato che in quella data avrebbe avuto altre cose da fare».

Dagli addobbi ai selfie con la famiglia, le foto del matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli La sposa durante i preparativi Tony Colombo insieme alla madre I due sposi alla fine della cerimonia La carrozza bianca che ha portato Tina Rispoli al Maschio Angioino Gli scatti delle nozze stanno facendo il giro del web in queste ore Gli addobbi all’ingresso di casa di Tina Rispoli Il corteo in carrozza L’arrivo della sposa Tina Rispoli Traffico in tilt a Napoli Gli sposi all’uscita dal Maschio Angioino Tina Rispoli è la vedova del boss Gaetano Marino ucciso a Terracina il 23 agosto 2012 Lungo velo per la sposa Il bacio degli sposi all’uscita dal Maschio Angioino

«Guarda caso - prosegue - le polemiche sui permessi per la realizzazione del flash-mob sono venute fuori il giorno

del mio matrimonio. A scoppio ritardato! Io mi sono sposato il 28 marzo, il flash-mob a piazza del Plebiscito è stato

realizzato il 25 marzo. Sono passati tre giorni in cui sui social e sui giornali si parlava in modo favorevole di questa mia iniziativa».

