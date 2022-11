Spaccaossa, Selene Caramazza pronta al film della "svolta"

Domani (24 novembre) nelle sale cinematografiche ci sarà la prima di «Spaccaossa». Il film racconta la storia, realmente accaduta, dell'organizzazione criminale di Palermo che, per intascare i i risarcimenti dalle assicurazioni metteva in scena finti incidenti.

A farne le spese, però, la povera gente attratta dalle somme di denaro - ovviamente briciole al cospetto dei guadagni della banda -, che si prestava alla terribile proposta di farsi spaccare le ossa per rendere gli incidenti ancora più veritieri.

Tutto questo accadeva alla periferia di Palermo. Il film, presentato a Venezia e amato dalla critica, non solo è l’occasione per l’esordio del regista Vincenzo Pirrotta, che ha scritto l’opera con Ignazio Rosato, Salvo Ficarra e Valentino Picone ma rappresenta con tutta probabilità la grande occasione per Selene Caramazza.

La ventinovenne attrice favarese, ma nata a Palermo, interpreta Luisa, una ragazza tossicodipendente. Per lei, che ha già recitato in tante fiction e film, tra cui «L’ora Inchiostro contro piombo», trasmessa sulla rete ammiraglia di Mediaset, «Spaccaossa» potrebbe rappresentare il grande salto.

