Me contro te sul podio del box office: il confronto con i primi due film di Luì e Sofì

Pio e Amedeo sbancano il botteghino e così guidano la classifica dei film più visti nei primi giorni del 2022 con "Belli Ciao", la commedia diretta da Gennaro Nunziante con la palermitana Lorena Cacciatore. Al primo giorno di uscita il film ha totalizzato un incasso di 489.739 euro con 383 schermi e una media cinema pari a 1.279 euro, la più alta in assoluto. Al secondo posto, il nuovo capitolo della saga sci-fi con Keanu Reeves "Matrix Resurrections" (Warner Bros.) con 414.169 euro in 454 cinema. Chiude il podio il terzo film di Luì e Sofì "Me contro Te – Persi nel tempo" (Warner Bros.) con 403.232 euro in 540 cinema.

I due youtuber, al loro terzo film, sono nuovamente sul podio ma, rispetto ai primi due lavori, non guidano la classifica nel primo giorno dell'uscita. "La vendetta del signor S" aveva incassato nel 2020, prima della chiusura per il lockdown, poco più di 9 milioni e mezzo di euro. Nel weekend di debutto la coppia di youtuber aveva incassato 5 milioni e mezzo di euro, risultato che gli permise di scalzare dal podio Tolo Tolo di Checco Zalone.

Il secondo film, "Il mistero della scuola incantata", uscito nelle sale cinematografiche a fine agosto 2021, è stato invece il film italiano più visto nel 2021, totalizzando un incasso di 4,8 milioni di euro. Aveva debuttato al cinema con 811mila euro d'incasso, miglior esordio del periodo pandemico e oltre 125mila presenze.

I primi due film, come detto, avevano avuto un grande successo nelle sale, ma "Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo", diretto ancora da Gianluca Leuzzi, che va a concludere la trilogia del Signor S, è partito più lento. Ha infatti chiuso il suo primo weekend al terzo posto, con 865.080 euro e una media di 1.550. Numeri leggermente in discesa: per fare un confronto, il precedente film del duo, "Il mistero della scuola incantata", aveva chiuso il week end, nella seconda metà di agosto 2021, con 1.369.458 euro.

