Boom al debutto per "Me Contro te - Il mistero della scuola incantata", oltre 811 mila euro di incasso

"Me Contro te - Il mistero della scuola incantata" debutta al cinema con 811mila euro d'incasso, miglior esordio del periodo pandemico e oltre 125mila presenze. È boom, dunque, al debutto (il 18 agosto) per il secondo film di Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia), diretto da Gianluca Leuzzi.

I due youtuber di Partinico, che hanno dovuto attendere 9 mesi prima di poter far proiettare la pellicola nelle sale cinematografiche a causa delle restrizioni Covid, debuttano con numeri molto positivi, in linea con il loro primo film: "Me contro te: la vendetta del Signor S", che in poche settimane (non in periodo pandemico) era riuscito ad arrivare a quasi 10 milioni di incasso.

Per capire la grandezza del risultato, basta pensare che al secondo posto si è piazzato Fast & Furious 9, che incassa 362mila euro.

