Me contro Te: da oggi al cinema “Il Mistero della scuola incantata”, secondo film di Luì e Sofì

Arriva in tutte le sale del circuito The Space Cinema, il secondo film dei Me contro Te, “Il Mistero della scuola incantata” del regista Gianluca Leuzzi, prodotto da Warner Bros, Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. Una nuova avventura del famoso duo di youtuber, formato da Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalico).

Dopo l'enorme successo del primo film "Me contro Te, la vendetta del signor S" e aver incassato quasi dieci milioni di euro, il 18 agosto è il giorno del debutto nelle sale cinematografiche del loro secondo lavoro, la cui anteprima è stata presentata al Giffoni Film Festival. La storia è ambientata in una scuola che sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli il loro amico Pongo. I Me contro Te, dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S, all'insegna della magia e del divertimento.

Il nuovo film dei Me contro Te è stato praticamente “congelato” a causa del Coronavirus. Il primo gennaio scorso doveva uscire nelle sale ma a causa delle restrizioni anti-Covid e della chiusura dei cinema, il progetto è stato rimandato ad agosto 2021. Le riprese si sono svolte un anno fa, ad agosto e settembre 2020 a Roma, e finalmente, dopo un anno, tutti i fan di Luì e Sofì potranno vedere i loro beniamini al cinema.

