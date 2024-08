Dybala ha voglia d'Arabia: l'Al-Qadsiah gli ha offerto un contratto da 80 milioni in tre anni

Sul fronte delle entrate la Roma continua a muoversi per completare il reparto offensivo, a maggior ragione se partirà Dybala, ed ha ricevuto l’ok da parte di Jeremie BOGA al trasferimento in giallorosso. La società ha parlato con Ramadani, agente del giocatore, e adesso dovrà cercare l’intesa con il Nizza. L’ivoriano sarebbe il terzo acquisto offensivo della Roma in questa sessione di mercato, dopo Dovbyk e Soulé. Il club giallorosso è pronto a chiudere anche un colpo in difesa: è molto vicino Saud ABDULHAMID, laterale difensivo dell’Al-Hilal. Il giocatore, classe 1999, conta 66 presenze con la maglia del club biancoblù. In uscita l’attaccante norvegese Ola SOLBAKKEN, ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli. Classe 1998, arriva nel club toscano con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Roma.

Dalla voglia d’Arabia di Paulo DYBALA agli ultimi colpi tra difesa e attacco, è la Roma una delle squadre più attive sul calciomercato. I giallorossi hanno aperto alla cessione dell’argentino ex Palermo e Juventus, cercato con insistenza dagli arabi dell’Al-Qadsiah. L’agente della Joya, Carlos Novel, si è visto recapitare un’offerta importante: tre anni di contratto da 25 milioni di euro a stagione, più bonus, per complessivi 80 milioni. Starà adesso al calciatore decidere il da farsi. Se fino a qualche giorno fa l’argentino sembrava destinato a restare nella capitale, ora quella certezza non è più granitica. In queste ore l’Al-Qadsiah sta cercando l’accordo totale pure con i giallorossi: 15 i milioni di euro messi sul piatto dei capitolini.

Passando al Milan, Fonseca l’ha detto chiaramente dopo il Trofeo Berlusconi vinto a San Siro contro il Monza: il tecnico del Milan vuole FOFANA come ultimo grande innesto in rosa. Il centrocampista del Monaco potrebbe liberarsi per il Diavolo se il Manchester United, che a sua volta lo insegue, dovesse scambiare SANCHO con UGARTE del Paris Saint Germain. Sul fronte Juventus, una volta giocata la Supercoppa europea, si tornerà a incendiare il mercato intorno a KOOPMEINERS, fuori rosa nell'Atalanta. Ci sono 55 milioni della Vecchia Signora per l’acquisto dell’olandese e la controparte, nonostante la chiusura ostentata finora, potrebbe iniziare a cedere.

Ore decisive invece per KALULU: il difensore francese del Milan avrebbe detto sì al passaggio alla Juve. Il nuovo corso in panchina di Motta potrebbe presto contare anche su CONCEICAO JR, ala ventunenne del Porto. Per la difesa il club torinese ha sondato sempre in Portogallo lo Sporting Lisbona per EDWARDS. È ufficialmente terminata l’avventura di Wojciech SZCZESNY con la Juventus. Il club bianconero ha comunicato sui suoi canali la risoluzione consensuale del contratto del portiere, che saluta dopo 7 anni a Torino. Il polacco potrebbe anche decidere di fermarsi qualora non dovessero arrivare offerte che gli facciano cambiare idea. Nelle scorse ore c’erano stati dei contatti con il Monza e l’Al-Nassr.

Di reparto arretrato si occupa anche l’Inter, che come riserva di BASTONI valuta l’argentino PALACIOS, 21enne dell’Independiente Rivadavia. Quanto alla Lazio sembra sempre più vicino FOLORUNSHO, centrocampista del Napoli e della nazionale italiana.

Tra le notizie ufficiali spicca il rinnovo da parte della Fiorentina del contratto del portiere TERRACCIANO fino al 2026 dopo l’arrivo tra i pali dello svincolato di lusso dal passato illustre, lo spagnolo DE GEA. Confermata anche la notizia del passaggio del maliano Lassana COULIBALY dalla Salernitana al Lecce a titolo definitivo. «Il centrocampista classe ‘96 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva», si legge sul sito del club salentino. Al Genoa visite mediche per NORTON-CUFFY, laterale destro inglese di 20 anni arrivato dall’Arsenal, preso a titolo definitivo per circa un milione di euro più altri due di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. È l’esterno che serviva a mister Gilardino.