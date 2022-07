Javier Pastore giocherà ancora nella Liga spagnola con l’Elche. Il 33enne argentino ex Palermo, Psg e Roma ha rinnovato per un altro anno. Il Flaco, sbarcato lo scorso settembre, ha collezionato nella scorsa stagione 15 presenze per 662 minuti totali fra Liga e Coppa del Re.

