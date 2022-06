Auguri, Paolo Maldini: il rinnovo in arrivo come regalo per i 54 anni

Mancano pochi giorni, o forse soltanto qualche ora, al rinnovo di Paolo Maldini. Quasi un regalo di compleanno per il direttore tecnico del Milan, oggi festeggiato per i suoi 54 anni dal mondo del calcio di cui - ricorda su Twitter la Lega di Serie A - è stato «icona e leggenda».

Il riconoscimento più importante, e più atteso, sta per arrivare dal Milan, che ad oltre un mese dallo scudetto dovrebbe annunciare il prolungamento del suo contratto e quello del direttore sportivo Frederic Massara. Maldini e il Milan, che ha fatto grande anche da calciatore, si legheranno almeno per un altro biennio. Del resto, la volontà del nuovo proprietario del club, Jerry Cardinale, è sempre stata chiara: al Financial Times, pochi giorni dopo il cambio di proprietà, ha detto di essere soddisfatto di aver «conquistato Maldini» nel corso di un incontro di qualche ora definito «fantastico».

Nessuno nel club ha mai messo in dubbio il rinnovo, ma i tempi dilatati - anche dal cambio di proprietà - hanno rallentato qualche operazione di mercato. Sven Botman, difensore centrale che sembrava potesse essere il rinforzo ideale per i rossoneri, andrà al Newcastle, mentre per Renato Sanches il Milan dovrebbe essere ancora in corsa, anche se il centrocampista potrebbe giocare al rilancio sull'ingaggio visto che ci sarebbe anche un interesse del Psg.

Origi è invece cosa fatta e le visite mediche dovrebbero essere fissate a giorni. Per continuare a vincere, il Milan intende rinforzare ancora la squadra, che non può più contare su Kessié a centrocampo e deve capire quali sono le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Tra una settimana i rossoneri si sono dati appuntamento a Milanello per il raduno precampionato. Il tempo stringe, l’attenzione ai conti è prerogativa di Elliott come di Cardinale, ma serve definire qualche tassello ora che manca quasi un mese e mezzo all’inizio del campionato. E il primo tra tutti, è il rinnovo di Paolo Maldini.

© Riproduzione riservata