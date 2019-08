Kean è ufficialmente un giocatore dell'Everton

Moise Kean è un nuovo giocatore dell’Everton. Il club inglese ha ufficializzato l'acquisto dalla Juventus del 19enne attaccante dell’Under 21 azzurra, che ha firmato un contratto fino al giugno del 2024. Kean è il quinto acquisto estivo dei Toffees dopo Andre Gomes, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin e Jonas Lossl.

"Sono molto orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell’Everton - ha detto Kean al sito del club -. Darò il mio meglio per questa squadra. Ho firmato per l’Everton perchè è un club che guarda al futuro come me. E poi ha grandi ambizioni, lavorerò molto duramente per per centrare gli obiettivi. Sono abituato a vincere e voglio portare questa mentalità vincente alla squadra. Spero di fare grandi cose in campo e far felici i tifosi".

Soddisfatto il manager dell’Everton, Marco Silva: "Acquistare un attaccante era la priorità di questa estate - le sue parole -. Moise è forte, veloce, con grandi qualità e ha appena 19 anni. Ha talento ed è pronto a lavorare, a crescere e a darci differenti soluzioni. Era in un grande club e ora arriva in un altro grande club: è pronto a lottare e a dare tutto per l'Everton". ITALPRESS

© Riproduzione riservata