Il Milan si sblocca, poker di gol al Venezia

Finalmente il Milan: dopo tre partite da incubo, i rossoneri tornano a giocare da grande squadra e dominano il Venezia a San Siro, trovando la prima vittoria stagionale. In meno di mezz’ora, il Milan segna quattro gol. Non accadeva da quasi settant’anni. Dopo i record negativi dell’avvio deludente, il Diavolo torna a scrivere una pagina della sua storia, ma questa volta in positivo. Ci sono solo buone notizie per Paulo Fonseca. Si sentiva sotto esame, come lo sono sempre tutti gli allenatori, sentiva il peso di essere obbligato a vincere e di non poter più fallire. Questa volta funziona tutto alla perfezione: nessun gesto controverso dei giocatori, finalmente un clean sheet dopo quasi cinque mesi, Abraham titolare non delude e firma il tabellino, Loftus Cheek mezz’ala sinistra è una scelta vincente, Gabbia al posto di Tomori ripaga la fiducia. Ma è tutto il Milan a reagire, a dare una risposta forte e corale, come chiesto dai tifosi prima della gara.

Il caso Theo Hernandez-Leao è definitivamente archiviato. Il tecnico portoghese li ha schierati titolari rispettivamente da capitano e da vice-capitano e la reazione è stato il gol che ha sbloccato la partita dopo appena due giri di orologio. Duettano, triangolano con assist di tacco del portoghese, poi conclusione in porta di Theo e Joronen che se la fa passare in mezzo alle gambe. E’ il preludio alla goleada. L’esultanza rabbiosa e famelica del francese è l’immagine di questo Milan, stanco di essere criticato e deciso a conquistare la prima vittoria. Il Venezia nonostante cerchi la reazione con Oristanio e Nicolussi Caviglia, viene demoralizzato dal raddoppio firmato da Fofana su calcio d’angolo di Theo Hernandez, marcatore scelto dalla Lega Serie A dopo un’attenta valuzione di tutti i tocchi in area dei rossoneri. Una manciata di minuti e anche Abraham vuole mettere lo zampino sulla partita; calcia Rejinders, Joronen non trattiene e sul pallone si avventa Abraham che poi viene agganciato in area dal portiere. L’arbitro assegna il rigore, sul dischetto va Pulisic che spiazza il portiere del Venezia. Poco dopo ancora Leao fa la differenza, affondo sulla sinistra, Schingtienne pesta in area il piede del portoghese e richiamato dalla Var, Di Marco opta per il rigore. Questa volta se ne incarica Abraham che spiazza calciando al rallentatore.

La partita nella ripresa scivola via con molte meno emozioni, nonostante il Milan cerchi comunque la manita. Fonseca richiama Leao (che avrebbe preferito rimanere in campo) per concedere una frazione di gioco a Morata e fargli ritrovare il ritmo partita. A venti minuti dalla fine ci sarebbe anche il gol dell’orgoglio del Venezia ma la rete viene annullata da un fallaccio ad inizio azione di Nicolussi Caviglia che, già ammonito, viene espulso. Con un uomo in meno, la squadra di Di Francesco abbandona anche le ultime fielibi speranze. E’ l’evoluzione perfetta per il Milan se si guarda al calendario. Con il Liverpool in arrivo a San Siro martedì sera e il derby domenica prossima, e non avendo fatto rotazioni in vista dei big match, aver giocato una partita ad un’unica direzione e dai ritmi blandi nella ripresa, è lo sviluppo che Fonseca ha sperato, se non addirittura sognato. Finalmente può sorridere, finalmente la fiducia di cui parlava viene ripagata dai risultati. Ma è solo una partita ed è ‘solò il Venezia. Con il Liverpool e l’Inter sarà tutt’altra storia. Ma è ancora da scrivere e sicuramente il Milan arriva alle due prove di fuoco rincuorato. Ora servono le risposte contro le big, per non vanificare tutto.

Milan-Venezia 4-0

MARCATORI: pt 2’ Hernandez, 16’ Fofana, 25’ Pulisic (rig.), 29’ Abraham (rig.).

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson Royal 6, Gabbia 7, Pavlovic 6.5, Hernandez 7.5; Loftus-Cheek 6.5, Fofana 7.5 (34’ st Zeroli sv); Pulisic 6.5 (34’st Chukwueze sv), Reijnders 6.5 (18’ st Okafor 6), Leao 7 (19’ st Morata 6); Abraham 7 (29’st Musah sv). In panchina: Torriani, Raveyre, Calabria, Tomori, Terracciano, Jovic. Allenatore: Fonseca 7

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen 4.5; Idzes 5, Svoboda 5, Schingtienne 4.5; Candela 5, Duncan 5 (19’st Doumbia 6), Nicolussi Caviglia 4, Zampano 5.5 (44’ st Carboni sv); Oristanio 5.5 (19’ st Yeboah 6), Busio 5 (34’ st Andersen sv); Pohjanpalo 5 (34’ st Raimondo sv). In panchina: Stankovic, Grandi, Sagrado, Sverko, Crnigoj, Ellertsson, El Haddad, Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco 4.5

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 6

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Espulso Nicolussi Caviglia al 28’st per doppia ammonizione. Ammoniti: Schingtienne, Gabbia. Angoli 6-1 per il Milan. Recupero: 3’; 5’