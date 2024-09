Frenata Juve a Empoli, i toscani restano imbattuti

La Juventus sbatte contro l’Empoli, al ‘Castellanì i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 grazie a una prova di grande sofferenza dei toscani che presidiano e riescono a mantenere ancora una insperata imbattibilità in campionato. Stadio stracolmo e grande atmosfera per l’arrivo della Juventus in cerca di continuità al suo ottimo avvio di campionato. Dall’altra parte gli azzurri, ancora imbattuti, che contro la corazzata di Thiago Motta vorrebbero superarsi. Il primo tempo non è certo spettacolare, va in scena una sfida tattica tra l’Empoli, guidato dalla tribuna da D’Aversa e in campo da Sullo, ben organizzato, attento e compatto, e la Juventus, squadra alla ricerca del continuo fraseggio e dei cambi di gioco, ma davvero poco concreta.

L’Empoli si chiude a riccio, la Juve prova l’impossibile pur di fare arrivare la palla a Vlahovic. Ci riesce al quarto d’ora con uno splendido spunto in profondità di Yildiz per l’attaccante ma è decisivo l’intervento di Ismajli in scivolata che evita altri pericoli. Il primo vero tiro in porta del pomeriggio è azzurro: Maleh da fuori chiama in causa Perin. La più ghiotta sicuramente quella di Gatti, bravo di testa, ma fermato dallo splendido intervento di Vasquez. Si va al riposo a reti bianche. È un equilibrio difficile da rompere per i giocatori di Thiago Motta, che cercano anche il gioco lungo anziché corto nella speranza di ampliare maglie che restano invece serrate. Al 36’ la prima e unica occasione della gara nel primo tempo: Koopmeiners crossa sugli sviluppi di un corner corto, Gatti svetta sulla difesa empolese: impressionante la reattività di Vasquez che mette in angolo. Sono state le uniche occasioni pericolose del primo tempo.