L’Olanda al tappeto, l’Austria a sorpresa vince il girone D

Emozioni, rimonte e cinque gol. Spettacolo a Berlino con l’Austria del maestro Ralf Rangnick che crea la grande sorpresa battendo con merito l’Olanda e, approfittando del pari che la Polonia impone alla Francia, vince a sorpresa il girone D.

Leggi anche La Francia fermata dalla Polonia: ma accede agli ottavi da seconda

È un’impresa memorabile per l’Austria che va in vantaggio due volte, viene raggiunta dall’Olanda che cede alla fine con una micidiale combinazione Baumgartner-Sabitzer, con una classifica del girone D rivoluzionata dal pari della Francia: Austria prima, Francia seconda, Olanda terza e comunque qualificata con quattro punti.

Meritato il successo degli austriaci, ben messi in campo, con tanti giocatori protagonisti in Bundesliga. L’Olanda si fida troppo dei suoi giocolieri d’attacco, ma la difesa è approssimativa, il centrocampo fumoso, per cui le prodezze di Gakpo e Depay risultano ininfluenti. Nella partita a scacchi in panchina Ronald Koeman fa una brutta figura. Rangnick infatti studia bene la gara, occupa gli spazi senza sbavature e l’Austria parte come un treno mettendo in difficoltà Koeman che si pente presto di avere raso al suolo la fascia destra inserendo Geertruida e Malen al posto di Dumfries e Frimpong. L’ex attaccante Prass per tre volte crea superiorità sulla sinistra e al 6’ un suo cross viene maldestramente deviato in gol da Malen. Un autogol ma l’Austria merita dominando a centrocampo col regista Grillitsch, il veloce Wimmer e il più tecnico Sabitzer. Arnautovic, alle prese col compagno interista De Vrij, combina poco. Troppo slegati i reparti olandesi, ma la qualità consente comunque di creare occasioni: al 13’ Reijnders svirgola, al 23’ Malen ha l’occasione di rifarsi ma spreca banalmente. Koeman boccia Veerman alla mezz’ora inserendo il talentuoso Xavi Simons, ma l’Austria sfiora il 2-0’ al 37’: un tiro di Sabitzer viene respinto, poi un rimpallo favorisce Arnautovic che spreca l’opportunità.