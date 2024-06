La Francia fermata dalla Polonia: ma accede agli ottavi da seconda

La Francia ritrova Kylian Mbappé ed approda agli ottavi di Euro 2024. Ma per Didier Deschamps le note positive finiscono qui. La sua squadra non brilla nemmeno contro una Polonia già eliminata e chiude seconda nel gruppo D, dietro l’Austria che batte 3-2 l’Olanda. L’1-1 è deciso da due calci di rigore, entrambi nella ripresa: il primo fischiato da Guida per il fallo di Kiwior su Dembelé, il secondo dopo il richiamo dell’arbitro italiano da parte del Var a rivedere il contatto tra Upamekano e Swiderski. La Francia avanza, ma in 270 minuti ha all’attivo solo una autore ed un tiro dal dischetto.

Torna in campo Kylian Mbappé, con il naso fratturato protetto da una mascherina. Deschamps lascia fuori a sorpresa Thuram e Griezmann, scegliendo Barcola nel tridente d’attacco con Dembelé. Nella Polonia tra i pali c’è Skorupski, per la prima volta Lewandowski parte titolare.

Due sconfitte alle spalle e già fuori, la Polonia vuole chiudere con onore e cerca subito la porta di Maignan con un tiro da lontano di Zielinski, parato. Il milanista deve ripetersi poco dopo su una conclusione di Urbanski dopo la respinta corta dalla difesa. La prima opportunità francese al 19’, su un contropiede guidato da Kanté. Palla a Dembelé, ma Skorupski è reattivo e respinge. La Francia deve vincere per chiudere da prima il girone, ma la Polonia si fa rispettare ed al 34’ Lewandowski di testa sfiora il palo. Il finale di tempo è francese. Al 38’ ci prova Tchouameni, su assist di Kanté: destro deviato in angolo. Poi tocca a Mbappé (45’) sfondare sulla sinistra per presentarsi davanti a Skorupski, in posizione angolata: il portiere del Bologna vince il duello e si va al riposo sullo 0-0.