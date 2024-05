Lacrime di dolore a Frosinone e di gioia per l'Udinese

Lacrime di gioia e dolore si mescolano in una notte di fine maggio vissuta col cuore in gola. Il Frosinone retrocede, l’Udinese si salva e per la trentesima volta di fila si presenterà in Serie A. Sono i verdetti senza appello del crudele scontro diretto dello stadio Stirpe, che chiude il campionato delle due formazioni. La squadra ciociara cade ad un metro dal traguardo e per la terza volta in altrettanti tornei deve lasciare la Serie A dopo una sola stagione. Fatali la sconfitta con l’Udinese e soprattutto la vittoria dell’Empoli contro la Roma: i toscani scavalcano i ciociari e li condannano alla B. L’Udinese invece festeggia una salvezza che fino a qualche settimana fa era insperata. La vittoria allo Stirpe suggella l’ottimo lavoro del tecnico Fabio Cannavaro, che è riuscito a raddrizzare in extremis una stagione difficile con 3 allenatori (Sottil, Cioffi e appunto Cannavaro) e una squadra altalenante. Il campione del mondo 2006 in poco tempo (6 gare) è riuscito a toccare le corde giuste.

Epilogo amarissimo per il Frosinone e i suoi tifosi usciti dallo stadio con gli occhi gonfi di lacrime, così come il tecnico Eusebio Di Francesco, e il cuore a pezzi per delusione. Giocando in casa e con 2 risultati su 3 a disposizione aveva il destino saldo nelle sue mani. E invece la squadra del presidente Stirpe crolla sul più bello pagando pressione, inesperienza, errori e sfortuna. Ma la vera differenza l’hanno effettuata i tanti punti persi tra dicembre scorso e marzo. Stadio praticamente esaurito, grande atmosfera, coreografie mozzafiato con lo stadio tutto colorato di giallazzurro e la maxi scritta «Ti amo» in Curva Nord. Presenti oltre 700 tifosi dell’Udinese tra i quali freschi sposi Valeria e Cristian partiti da Pordenone subito dopo la festa di nozze. L’Udinese inizia meglio approfittando di un Frosinone contratto e impreciso. E così tra il 2’ ed il 7’ Brenner è pericoloso ma trova un ottimo Cerofolini pronto a respingere. Il Frosinone risponde al 12’ con Harroui che sfiora il palo. Ci provano Zortea dalla distanza al 18’ ed Okoli di testa al 19’ su corner dello stesso Zortea ma Okoje è insuperabile. La partita è ovviamente molto tesa, non mancano scontri al limite e storie tese. Al 24’ vengono espulsi dalla panchina i dirigenti Manuel Milana del Frosinone ed Andrea Carnevale dell’Udinese. Al 40’ grande occasione per il Frosinone: traversa di Soulé su punizione dai 20 metri (secondo legno di fila).