La salvezza dell’Empoli arriva con Niang nel recupero: battuta la Roma

L’Empoli batte la Roma in casa con un gol di Niang al 93’. Un successo che vale la permanenza in Serie A. La gara termina con i fuochi d’artificio e con migliaia di persone in campo. Una vittoria soffertissima per i toscani, che alla fine hanno fatto l’impresa. In campo la tensione si taglia a fette. Ogni errore può essere determinante. Per questo al primo minuto il cartellino giallo per Gyasi, dopo una sbracciata larga su Angelino mette paura alla panchina dell’Empoli. Al 9’ ottima occasione per la Roma con Dybala che dal limite dell’area non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Arriva il vantaggio dei toscani al 13’, quando Gyasi sfrutta una leggerezza di Angelino ed entra in area in velocità, servendo al centro Cancellieri, che controlla e segna il gol del vantaggio davanti a Svilar. Al 16’ altro errore in disimpegni per la Roma con Cristante, che sulla trequarti difensiva si fa rubare palla da Destro, il centravanti però ne approfitta e cerca di battere a rete da fuori area senza servire Cancellieri. N’Dicka mura e salva il risultato. Al 17’ tentativo dal limite di Dybala: il mancino dell’argentino finisce di poco alto sopra la porta di Caprile. Un minuto dopo arriva, sugli sviluppi di una punizione, il gol di Cristante: il cross di Dybala è molto buono e trova Cristante di testa, il centrocampista era già in fuorigioco. Due miracoli di Caprile prima su Cristante, poi su Abraham e quindi il tap-in del mediano che segna, ma il gol viene annullato.

Si gioca sul filo del rasoio, ogni svarione può essere pesantissimo. Alla mezzora grande uscita di Svilar su Cancellieri che aveva sfruttato al massimo un errore di Dybala. Esattamente al 45' arriva il pareggio della Roma con un colpo di testa in piena area, solo soletto dell'algerino Aouar, prono a sfruttare da due passi un crosso dalla sinistra. A inizio ripresa Nicola cambia l'ammonito Gyasi per Walukiewicz e uno spento Destro per Niang. La prima occasione è di Cacace che da due passi si fa parare da Svilar un tocco da buona posizione, poi al 9' una grandissima occasione per i toscani. Grave errore di Mancini che lascia scorrere il pallone catturato da Niang che però di destro non trova la porta in contropiede. La Roma colpisce un palo all'11' con Zalewski che di sinistro prende l'esterno del montante. Al 13' sempre pericoloso Cancellieri dalla sinistra, appena entrato in area prova il cucchiaio su Svilar che però rimane in piedi e blocca in due tempi.