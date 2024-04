Colpo grosso del Catanzaro con un super-Iemmello: 3-1 sul campo del Modena

Il Catanzaro trascinato da Iemmello (2 gol e un assist) fa festa al Braglia, riscattando il ko col Como e rinforzando il quinto posto, mentre al fischio finale tutto lo stadio canta «Bianco vattene» ad accompagnare l’ennesimo ko del Modena, che ha vinto solo una delle ultime 18 gare e resta vicino alla zona play-out.

L’1-0 degli ospiti nasce dal tocco verticale di Fulignati, il portiere dei giallorossi che da giovane faceva la riserva nel Palermo in Serie A, per Vandeputte, che va profondo su Iemmello, bravo ad aggirare Ponsi e battere Seculin. Il raddoppio è a parti inverse, tacco di Iemmello per Vandeputte, che è libero di sparare in diagonale all’angolino dal limite. Prima del riposo Santomo da sinistra, male Fulignati, sul tap-in di Palumbo salva Petriccione sulla linea, ma Tremolada fra una selva di gambe la mette dentro.

Nella ripresa Fulignati salva coi piedi su Duca e sul ribaltamento Iemmello (partito in off-side) lancia Ambrosino in campo aperto per il 3-1 annullato dal Var. Ma il tris tarda 10', perché Iemmello inizia l’azione e Sounas in area gli serve la palla del tris che chiude i conti con 25' di anticipo. Nel finale portieri protagonisti ma il risultato non cambia.