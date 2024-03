La Lazio vince al 93', Tudor affonda la Juve

La prima di Igor Tudor da tecnico biancoceleste è una vittoria fortemente voluta, costruita sull’entusiasmo che esplode al 93’, quando la capocciata di Marusic spedisce l’ultimo pallone alle spalle di Szczesny, affondando la Juve sempre più in crisi. Fa rumore l’1-0 della Lazio che si rialza dopo l’addio di Sarri, ma ne fa ancora di più la caduta della squadra di Allegri, che ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime nove partite. Contro la «sua» Juventus il tecnico croato aveva chiesto aggressività ed è stato accontentato, pur in una partita molto tattica, vissuta in trincea dai bianconeri per lunghi tratti del primo tempo, mentre nella ripresa sono riusciti ad essere più solidi, dopo alcuni aggiustamenti apportati da Massimiliano Allegri. Restano i numeri, però, a condannare la Vecchia Signora: 7 punti nelle ultime 9 gare sono un bilancio da squadra che rischia la retrocessione, non che punta alla Champions. La Lazio ritrova il successo dopo tre ko consecutivi, scavalca il Napoli e può ancora credere in un posto in Europa.

Luis Alberto parte in panchina, con Castellanos preferito a Immobile come unica punta. A centrocampo ripescato Kamada in mediana. Tra le riserve si accomoda Guendouzi, uno degli uomini più impiegati da Maurizio Sarri. Allegri sostituisce lo squalificato Vlahovic con Kean, supportato da Chiesa e Cambiaso. Difesa a quattro col ritorno di De Sciglio a 11 mesi dall’infortunio. La Lazio porta il pressing alto simultaneamente con diversi giocatori. La Juventus risponde con la stessa arma ed al 10’ crea la prima chance gol: punizione battuta da Chiesa sul secondo palo per Bremer, che stacca bene ma di testa manda fuori. Dopo sette minuti di schermaglie senza particolari sussulti, è la Lazio ad un passo dal vantaggio. La girata rasoterra di Castellanos su un pallone vagante sfiora il palo alla sinistra di Szczesny. Poi una imbucata geniale di Felipe Anderson mette di nuovo l’argentino davanti alla porta bianconera, ma la sua conclusione è fuori.