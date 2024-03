Il Milan vince a Firenze e consolida il secondo posto

Il Milan sbanca anche il Franchi, segna con Loftus-Cheek e Leao e allunga al secondo posto in classifica portandosi a +6 sulla Juventus sconfitta a Roma con la Lazio. La squadra rossonera dimostra di attraversare un grande momento inanellando il quarto successo di fila in campionato di cui tre fuori casa dopo quelli contro Lazio e Verona. La Fiorentina non riesce a centrare un risultato positivo nella prima partita senza il direttore generale Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo: il pareggio timbrato da Duncan è durato solo una manciata di minuti, un’illusione in una serata nel ricordo del dirigente commemorato prima del match con una maxi coreografia che ha coperto la Curva Fiesole e la Maratona (dedicata anche i tifosi viola morti negli anni), diversi striscioni e un minuto di raccoglimento concluso con il lancio di palloncini in bianco da parte di un gruppo di bambini. Per la squadra di Italiano, scivolata al 10° posto (ma con una gara in meno) si tratta del secondo ko interno in questo 2024: l’Europa, almeno in campionato, si sta allontanando.

Stefano Pioli alle prese con molte assenze ha sostituito lo squalificato Theo Hernandez con Florenzi e preferito Chukwueze a Pulisic, per il resto formazione senza sorprese con Leao a sinistra e Giroud terminale d’attacco. Esclusioni importanti anche nella Fiorentina in campo con il lutto al braccio: Vincenzo Italiano ha lasciato inizialmente in panchina Nico Gonzalez tornato per ultimo dagli impegni in Nazionale (al suo posto Ikoné) e rilanciato Dodo e Koaumè che non erano titolari dal 14 settembre (il primo) e dal 29 dicembre (il secondo). Dentro Beltran sulla trequarti anche per la squalifica di Bonaventura, in mediana Duncan per Arthur, conferma in avanti per Belotti. Leggi anche La Lazio vince al 93', Tudor affonda la Juve Pronti via, il Milan è andato subito all’attacco andando vicino al gol con Chukwueze, Leao e Giroud ma Terracciano era attento. La Fiorentina, contratta e spesso vulnerabile dietro, ha avuto comunque un paio di chance con Belotti (bravo Maignan) e Ikoné Il risultato si è sbloccato a inizio ripresa quando il Milan ha capitalizzato la sua spinta offensiva con Loftus-Cheek innescato di tacco da un dirompente Leao e favorito da una sfortunata scivolata di Milenkovic proprio davanti la porta. I viola però riuscivano a reagire subito pareggiando con una rasoiata di Duncan servito da Belotti.