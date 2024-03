Inter-Napoli, Juan Jesus denuncia all'arbitro: «Ho ricevuto un insulto razzista da Acerbi»

La partita tra Inter e Napoli è stata caratterizzata da un episodio di razzismo, stando a quanto denunciato dal difensore Juan Jesus all'arbitro La Penna. Il calciatore del Napoli ha riferito che Acerbi lo avrebbe apostrofato con un insulto razzista.

«In campo . ha detto Juan Jesus ai microfoni di Dazn dopo la gara - ci sta dire di tutto, lui ha visto che è andato oltre e ha chiesto scusa. È un bravo ragazzo, ha chiesto scusa e quando l'arbitro fischia, va tutto a posto. Spero non accada più, è un ragazzo intelligente».

Come si vede in un video che gira sui social, il difensore dei partenopei, peraltro ex dell'Inter, nel corso del secondo tempo si è avvicinato all'arbitro La Penna indicando Acerbi e dicendo: «Non mi sta bene, mi ha detto "sei un negro" e questo non mi sta bene». Poi, nel post partita, Juan Jesus ha smorzato la vicenda: «Ci siamo abbracciati», ha detto tra l'altro. Il brasiliano ha anche segnato la rete del pareggio del Napoli, ma dopo avere esultato ha anche alzato la mano verso i tifosi nerazzurri, scusandosi con loro, da ex.