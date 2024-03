Il Milan a gonfie vele, 3-1 al Verona e +3 sulla Juve

La settimana perfetta del Milan, dopo la brillante qualificazione di Europa League, si chiude nel migliore dei modi. È da tempo peraltro che Verona non è più «fatal» per i rossoneri, che superano in scioltezza l’Hellas: una gran giocata di Theo Hernandez per aprirla, un disastro dell’ex del Palermo Dawidowicz per scavare una fossa dalla quale Noslin prova a far uscire i padroni di casa; una magia di Chukwueze la chiude definitivamente, e il 3-1 finale dice che ora il Milan ha tre punti di vantaggio sulla Juventus ed è sempre più secondo.

Milan e Verona in apertura presentano un attacco simile. In casa gialloblù come tra gli ospiti la prima punta, Noslin da una parte, Okafor dall’alrtra, è veloce e più adatta ad attaccare la profondità che giocare spalle alla porta. In difesa per il Milan c’è Kalulu, nel Verona Centonze.

Nei primi venti minuti i rossoneri costruiscono un paio di opportunità da palle inattive. Theo Hernandez trova dentro l’area Tomori, che non è determinato e la difesa di casa ha la meglio, mentre è bravissimo Montipò sul destro al volo di Okafor a respingere a mano aperta. Il Milan spinge, clamorosa la traversa colpita con un gran destro da Pulisic a Montipò battuto. Il Verona dal canto suo esce dal guscio con una bella iniziativa di Noslin: destro in diagonale, palla sul fondo.

Ma proprio sui titoli di coda della prima frazione il Milan mette la freccia, e il merito è tutto di Theo Hernandez. Il francese vince un doppio rimpallo prima su Folorunsho, poi su Duda, e dalla linea di fondo d’esterno batte Montipò. Poi Theo si «becca» con il pubblico e con il tecnico Baroni: per entrambi cartellino giallo, pesante per il milanista che salterà la trasferta di Firenze.